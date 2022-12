Koncert Kolęd w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. ZDJĘCIA Małgorzata Kulka

Jak co roku w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku zorganizowano Koncert Kolęd. To szczególny czas... czas, w którym muzyka i śpiew łączą wszystkich na specjalnym wydarzeniu niezależnie czy jest to uczeń, nauczyciel czy pracownik szkoły. Zobaczcie fotorelację autorstwa Tomasza Kowalskiego.