Lokale wyborcze w gm. Gomunice. Gdzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Eurowybory 2024 przeprowadzone zostaną już wkrótce. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli oddać głos. Chcesz dowiedzieć się, gdzie możesz zagłosować? Szczegóły znajdziesz poniżej. Sprawdź listę lokali wyborczych w gm. Gomunice, gdzie możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nich możesz głosować.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w gm. Gomunice - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w gm. Gomunice. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Strażnica OSP w Kletni

adres: Główna 33, 97-545 Kletnia

numer komisji: 3 Kletnia

Hucisko

Wójcik

Karkoszki

Borowiecko-Kolonia

Strażnica OSP w Kocierzowach

adres: Kocierzowy 85, 97-545 Kocierzowy

numer komisji: 4 Kocierzowy

Wąglin

Strażnica OSP w Piaszczycach

adres: Piaszczyce-Kolonia 37, 97-545 Piaszczyce-Kolonia

numer komisji: 7 Piaszczyce

Piaszczyce-Kolonia

Marianka

Fryszerka

Strażnica OSP w Słostowicach

adres: Słostowice 2A, 97-545 Słostowice

numer komisji: 6 Słostowice

Szkoła Podstawowa w Gomunicach

adres: Słowackiego 12, 97-545 Gomunice

numer komisji: 1 Wojciechów

Kosówka

Paciorkowizna

Gomunice: Krasińskiego od nr 1 do nr 42

Słowackiego

o. Teofila Krauze

Piotrkowska

Reymonta

Konopnickiej

Elizy Orzeszkowej

Fabryczna

Zofii Nałkowskiej

Urząd Gminy w Gomunicach

adres: Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice

numer komisji: 2 Gomunice: Zdrowia

Dobryszycka

Kilińskiego

Mickiewicza

Zielona

Krasińskiego od nr 44 do końca

Józefa Piłsudskiego

Wojska Polskiego

Kolejowa

Armii Krajowej

Wyzwolenia

Prusa

Wesoła

Wincentego Witosa

Partyzantów

Wolności

Narutowicza

Kopernika

Leszka Czarnego

Zaciszna

Cicha

Strażacka

Teligi

Wielki Bór

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach

adres: Włodzimierza Łuckiego 18, 97-545 Chrzanowice

numer komisji: 5 Chrzanowice

Pudzików

Chruścin

Pirowy

Gertrudów

Zygmuntów

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

