Łukasz Furmańczyk z Radomska pojedzie rowerem dookoła świata

Łukasz Furmańczyk zamierza podjąć nie lada wyzwanie. Ma zamiar pojechać na wycieczkę dookoła świata... rowerem. To nie pierwsza jego rowerowa wyprawa, ale pierwsza tak daleka.

Ponieważ już za kilka dni stuknie mi piękna “trzydziestka”, od kilku miesięcy szaleję, że czas ucieka, a świata do zobaczenia jeszcze tak dużo. Mówią, że trzydziestka to świetny czas, ale mimo wszystko zaczynam czuć, że muszę znów dokądś ruszyć. Od dawna nie mogę usiedzieć na miejscu za długo, zawsze dokądś mnie nosi. Nawet zacząłem się zastanawiać skąd mi się to wzięło, to chyba taki przełomowy czas mnie do tego natchnął - tłumaczy cyklista na swoim podróżniczym profilu w mediach społecznościowych.

Jak wspomina radomszczanin, o ile miłość do natury i świata zaszczepił w nim ojciec, to do tego że świat można oglądać w perspektywy przekonał go nauczyciel z "mechanika", dziś już emerytowany, Gabriel Sękowski.