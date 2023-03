Łukasz Furmańczyk z Radomska przygotowuje się do podróży dookoła świata... rowerem. ROZMOWA

Łukasz Furmańczyk z Radomska pojedzie rowerem dookoła świata

Łukasz Furmańczyk, 30-latek z Radomska, zamierza podjąć nie lada wyzwanie. Ma zamiar pojechać na wycieczkę dookoła świata... I może by byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo pewnie niejeden z nas marzy o podróży dookoła świata. Ale Łukasz nie idzie na łatwiznę, zamierza objechać świat na rowerze. Nam opowiedział o swojej miłości do podróżowania, o tym, skąd wziął się pomysł na tę wyprawę i o przygotowaniach do niej.

Skąd w ogóle wziął się pomysł na taką właśnie wyprawę?

- To marzenie z dzieciństwa, które ewoluowało przez całe moje dotychczasowe życie. Spore pokłady wyobraźni „podróżniczej” wzbudziły też przeczytane książki Roberta Maciąga, Piotra Strzeżysza, oraz videoblogi np. Iohana Gueorgieva. Od 12 lat, ciągle gdzieś podróżuje, rowerem, motocyklem, autem… Myśl aby, wyruszyć w podróż dookoła świata rowerem kroczy za mną od kiedy, złożyłem swój wyprawowy rower. Jednak życie pisało różne scenariusze od pandemii, po konflikt zbrojny na Ukrainie. Zadałem sobie pytanie „może lepszy moment nie istnieje?” Nie odkładajmy marzeń na później, nie szufladkujmy ich.