Luksusowa rezydencja z kortem tenisowym na sprzedaż w Radomsku. ZDJĘCIA

Rezydencja z kortem tenisowym. Jakie są szczegóły oferty?

Powierzchnia - 600 m²

Powierzchnia działki - 8800 m²

Stan wykończenia - do zamieszkania

Rodzaj zabudowy - wolnostojący

Rok budowy - 1999

Liczba pokoi - więcej niż 10

Miejsce parkingowe - garaż

Opis

Na sprzedaż budynek typu rezydencja w atrakcyjnej lokalizacji.

Wysoki standard wykończenia.

Bardzo dobry stan techniczny.

Idealna nieruchomość dla osób ceniących przyrodę, a jednocześnie z szybkim dojazdem do centrum Radomska.

Poza pomieszczeniami mieszkalnymi w kondygnacji piwnic jest m.in. sala bilardowa i siłownia.

Na terenie posesji znajduje się kort tenisowy.

Łączna powierzchnia budynku: ok. 600 m2

Powierzchnia działki: ok. 8800 m2.

Uzbrojenie: energia elektryczna, woda z własnej sieci (studnia, hydrofor), ogrzewanie centralne z własnej kotłowni,

szambo ekologiczne.

W pobliżu: sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć gazowa.

Cicha lokalizacja. Bardzo dobry dojazd do autostrady oraz do Częstochowy.