Łydka Grubasa kolejną gwiazdą Dni Radomska 2023. Święto miasta już na początku czerwca

Urząd Miasta w Radomsku informuje o kolejnym wykonawcy, który wystąpi z koncertem na Dniach Radomska 2023. Będzie to zespół Łydka Grubasa.

Dni Radomska to największa plenerowa impreza w mieście. Co roku w Parku Solidarności setki osób bawią się przy muzyce największych gwiazd polskiej estrady, śmieją się podczas kabaretowych występów oraz zajada potrawami z regionu. Przypomnijmy, kilka dni temu poinformowano, że gwiazdą pierwszego Dnia święta miasta będzie Agnieszka Chylińska. Artystka wystąpi w sobotni wieczór i zaśpiewa utwory z najnowszej pokrytej złotem płyty "Never Ending Sorry".

Łydka Grubasa to zespół, który ciężko jednoznacznie zakwalifikować. Muzycznie stanowi wypadkową wszelkich gatunków rockowych, wymieszanych często w karkołomnych konfiguracjach. Tekstowo to bieżąca publicystyka ubrana w humorystyczny, sarkastyczny, czasem dosadny tekst. Mieszanka ta gwarantuje mnóstwo gitarowej energii, bardzo pozytywną aurę płynącą ze sceny oraz dawkę śmiechu połączoną z refleksją.