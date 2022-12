Maraton Pisania Listów Amnesty International w ZSP 1 w Radomsku

Ponad 360 listów napisali uczniowie ZSP 1 w Radomsku w obronie więźniów politycznych na całym świecie. Po raz trzeci szkoła włączyła się w akcję Amnesty International.

Maraton Pisania Listów to największa globalna akcja na rzecz praw człowieka. Ludzie na całym świecie łączą siły, aby wspólnie wysyłać apele listowne do władz i wyrazy solidarności w sprawach kilku konkretnych osób, których prawa człowieka są łamane. To coroczne wydarzenie, podczas którego każdy chętny za pomocą kartki, długopisu i chwili swojego czasu może przyczynić się do ochrony praw człowieka na świecie.