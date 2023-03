Martyna Mendelska z Przedborza walczy o tytuł Miss Polonia. ROZMOWA, ZDJĘCIA

Martyna Mendelska z Przedborza walczy o tytuł Miss Polonia

Jak wyglądają przygotowania do gali miss ?

- Przygotowania do gali Miss Polonia Województwa Łódzkiego wspominam jako piękny czas spędzony ze wspaniałymi ludźmi. Oprócz prób choreograficznych działałyśmy także charytatywnie. Razem z finalistkami piekłyśmy piękne, świąteczne pierniczki, które później licytowane były na gali. Miało to dla nas ogromne znaczenie, ponieważ wszystkie zebrane pieniądze zostały przekazane dla chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną Milanka. Organizowałyśmy również zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy oraz leków. Każda z nas bardzo mocno zaangażowała się w pomoc. Przygotowania do gali wspominam bardzo dobrze, to piękna pamiątka na lata.

Na kiedy planowany jest finał i czy będzie można go gdzieś obejrzeć – w telewizji czy internecie?

- Na chwilę obecną nie znamy dokładnej daty finału.

Co daje młodej kobiecie udział w konkursie miss?

- Konkurs Miss Polonia daje wiele możliwości, utytułowane dziewczyny wyjeżdżają na konkursy zagraniczne reprezentować swój kraj. Kobiety biorące udział w konkursie Miss oprócz piękna zewnętrznego powinny posiadać także wielkie serce i chęć niesienia pomocy potrzebującym.