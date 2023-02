METPRIM Volley Radomsko wygrywa na wyjeździe. Drużyna UKS AS Zduńska Wola pokonana.

METPRIM Volley Radomsko wraca do ligowego grania. W ósmej kolejce trzeciej ligi siatkarze z Radomska zmierzyli się UKS AS Zduńska Wola. Było to ich drugie spotkanie w tym sezonie. Pierwszy Vollley mecz w radomszczańskiej hali zakończył się zwycięstwem 3-1. Do Zduńskiej Woli siatkarze pojechali podtrzymać dobrą passę sześciu kolejnych zwycięstw.... i udało się. METPRIM Volley Radomsko wygrał.

UKS AS Zduńska Wola - METPRIM Volley Radomsko - 0 -3: (18-25); (23-25); (16-25).