Miasto Radomsko odebrało klucze do Kinemy. Zobacz jak wygląda w środku! ZDJĘCIA Jacek Drożdż

Dziś w południe Miasto Radomsko odebrało klucze do Kinemy. Podpisany też został protokół zdawczo-odbiorczy, który zawiera spis mienia wchodzącego w skład obiektu. Robocza wizyta pozwoliła dokładniej określić, które przedmioty należy zabezpieczyć, by w przyszłości przywoływały wspomnienia o czasach świetności budynku. Od jutra miasto przystępuje do prac porządkowych. Miasto kupiło Kinemę za 1 mln zł, akt notarialny został podpisany 5 stycznia tego roku.