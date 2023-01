Młodzież z ZSE w Radomsku przygotowuje się do kolejnego zagranicznego stażu

Mimo ferii grupa uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku przygotowywała się do wyjazdu na staż do Hiszpanii. Dla młodzieży zorganizowano kurs języka angielskiego, który poprowadziła Bożena Kostrzewa. Przypomnijmy dzięki przyznanej 2 lata temu akredytacji programu Erasmus szkoła ma zagwarantowane dofinansowania na działania związane z mobilnością do 2027 roku. W tym roku szkolnym młodzież pojedzie do Hiszpanii i Chorwacji. Pierwszy wyjazd - do Hiszpanii - planowany jest już na marzec, z kolei do Chorwacji młodzież pojedzie w czerwcu.

Z kolei w grudniu koordynator projektu Magdalena Geniusz-Starostka przebywała na Cyprze. Wzięła udział w zorganizowanym wyjeździe dla 18 nauczycieli koordynatorów z całej Polski. Grupa udała się do Pafos na zaproszenie firmy MN Edu Gate Cyprus. To firma, która organizuje staże zawodowe w ramach programu Erasmus+. Podczas pobytu przedstawiciel firmy zaprezentował możliwości jakie daje polskim szkołom współpraca z MN EdubGate. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć przykładowe firmy stażowe czy miejsca zakwaterowania dla uczniów.