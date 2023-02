Moda w PRL. Tak Polacy ubierali się w czasach Polski Ludowej. ZDJĘCIA

Zobacz, jak ubieraliśmy się w czasach PRL. Jakimi ubiorami zadawano szyku, jakie garnitury nosili panowie, w jakie kreacje stroiły się panie? Stroje z Zachodu pozostawały niedościgłym wzorem, ale Polacy, z typową dla siebie przedsiębiorczością i pomysłowością, starali się podążać za modowymi trendami...

A modowe gusta Polaków w PRL miało zadbać przedsiębiorstwo Moda Polska.

Moda Polska została założona w Warszawie w roku 1958. Pierwszą dyrektorką firmy od spraw mody została, jak przypomina Wikipedia, Jadwiga Grabowska (1898–1988), przed wojną i w pierwszych latach powojennych właścicielka salonu mody. Przedsiębiorstwo zatrudniało projektantów mody i miało za zadanie promować w państwowym przemyśle odzieżowym aktualne kierunki mody światowej. Przedsiębiorstwo prowadziło ok. 60 salonów mody. Łącznie we wszystkich oddziałach zatrudniono ok. 2000 osób.

Główny salon mody mieścił się w Warszawie przy ul. Chmielnej, wówczas ul. Henryka Rutkowskiego. Sprzedawano w nim modną odzież produkowaną w krótkich seriach w przedsiębiorstwach państwowych, ale też u chałupników (...). Moda Polska organizowała pokazy mody głównie w salonie przy ul. Wiejskiej 20. Były organizowane przynajmniej dwa razy w roku, oraz przy okazji wizyt głów państw dla ich żon, np. dla żony Tito.