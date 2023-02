Najlepsza pizzeria w Radomsku. TOP 10 pizzerii wg użytkowników Google. ZDJĘCIA

W czwartek, 9 lutego, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Nie ma chyba osoby, która by jej nie próbowała! Pizza z serem, pieczarkami i szynką, z oliwkami, z oregano, z papryką, z pomidorami, kurczakiem, a nawet wege… Możliwości i kompozycji przygotowania pizzy trudno zliczyć!

- Pizza to potrawa kuchni włoskiej, obecnie szeroko rozpowszechniona na całym świecie. Jest to płaski placek z ciasta drożdżowego (focaccia), z sosem pomidorowym, posypany tartym serem (najczęściej jest to mozzarella) i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym piecu. Pizzę podaje się na gorąco, lecz rozpowszechnione jest jedzenie jej również na zimno – mówi definicja podawana przez Wikipedię.