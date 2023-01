Najtańsze mieszkania na sprzedaż w Radomsku - TOP 5. Oferty z końca stycznia 2022. ZDJĘCIA, CENY

Jak wyglądają i ile kosztują najtańsze mieszkania do kupienia teraz w Radomsku? Na jakie lokum można sobie pozwolić w cenie do 200 tysięcy złotych? Znajdziesz tutaj mieszkania z rynku wtórnego, także te wymagające remontu. Sprawdź nasze zestawienie. Prezentujemy po kilka zdjęć każdego z mieszkań. Oferty pochodzą z serwisu www.otodom.pl (stan z 28 stycznia 2023), administrator wyraził zgodę na ich publikację. TOP 5 najtańszych mieszkań do kupienia w Radomsku Przejdź do kolejnego zdjęcia >>>

Otodom.pl