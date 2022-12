Nie będzie większej dotacji dla żłobków w Radomsku. Ale sprawa ma wrócić za kilka miesięcy

Radomsko nie zwiększyli dotacji dla żłobków w mieście. Dyskutowano o tym na sesji rady miejskiej w Radomsku w środę, 21 grudnia.

- W wielu miastach samorządy prowadzą żłobki publiczne. W naszym mieście takiego żłobka nie ma i nie będzie. Doskonale radzą sobie z wypełnieniem tej funkcji placówki prywatne. Ale te firmy muszą się utrzymać. Opłata będzie wynosić bez wyżywienia ok. 1200 - 1300 zł - mówił Łukasz Więcek, radny KO. - W uproszczeniu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopłaca do pierwszego dziecka w żłobku 400 zł. Obecnie miasto dopłaca żłobkom 390 zł miesięcznie za dziecko. Radni chcą, by było to 800 zł. Dzięki temu opłata za żłobek byłaby dla młodej rodziny jedynie symbolicznym obciążeniem.

Te zmiany miałyby poprawić również sytuację demograficzną w mieście. Radomsko się wyludnia, młodzi radomszczanie wyjeżdżają bowiem do dużych miast, szukają lepszych miejsc do życia. - Dostęp do żłobków jest więc ważny, bo wpływa na decyzję o miejscu zamieszkania. W 2021 roku Radomsko zanotowało 312 urodzeń oraz 1303 aktów zgonu - przypomniał Łukasz Więcek.