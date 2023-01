Obwodnica Radomska. Wizyta wiceministra infrastruktury w Radomsku i podpisanie umowy z Value Enegeneering. ZDJĘCIA, FILM

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi rozstrzygnęła przetarg i podpisała z firmą Value Enegeneering umowę na wykonanie pełnego rozpoznania geologicznego wraz z opracowaniem elementów Koncepcji programowej dla obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych nr 42 i 91. Po decyzji środowiskowej będzie to kolejny dokument, który przybliża Radomsko do budowy obwodnicy.

O budowie obwodnicy Radomska i umowie z Value Enegeneering mówił w piątek, 27 stycznia, wiceminister infrastruktury Rafał Weber, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w urzędzie miasta w Radomsku.