Ogólnopolski Certyfikat dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Radomsku

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku otrzymał Ogólnopolski Certyfikat za najwyższą jakość wykonywanych badań.

Certyfikat wystawił Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. Wcześniej laboratorium musiało wykonać bezbłędnie badania w przesłanych przez ośrodek próbkach.

Przypomnijmy, że szpitalne laboratorium zdobyło najwyższe oceny w każdym z weryfikowanych przez ośrodek badań parametrów.

- To już kolejny rok, kiedy szpitalne Laboratorium Diagnostyczne w Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskuje tak wysokie oceny. To także dowód na to, że opracowywane przez naszych diagnostów laboratoryjnych wyniki są wiarygodne a tym samym dają lekarzom podstawę do postawienia właściwych diagnoz. Dla pacjentów oznacza to potwierdzenie wysokiej jakości i wiarygodności realizowanych w naszej jednostce badań - informują pracownicy Szpitala Powiatowego w Radomsku.