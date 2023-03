OSP Folwarki w KSRG. Strażacy z kolejnej jednostki OSP w Radomsku dostali nowy wóz. ZDJĘCIA

Decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wręczył strażakom Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbrygadier Grzegorz Janowski, natomiast klucze do wozu bojowego podarował druhom prezydent Jarosław Ferenc.

– Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tak ważnej uroczystości. Dziś jestem z was szczególnie dumny. Zawsze OSP było mi bliskie. Uważam, że zawsze trzeba Was doceniać, ponieważ chronicie nie tylko życie ale też mienie. W Radomsku działają cztery jednostki OSP. Wy jesteście drugą, która dołącza do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To Wasz ogromny sukces – mówił prezydent Jarosław Ferenc.