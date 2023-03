OSP Gomunice z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym. "Był bardzo potrzebny w naszej jednostce". ZDJĘCIA

Do strażaków z OSP Gomunice trafił w sobotę, 18 marca, nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN. - Był bardzo potrzebny w naszej jednostce. Nie mamy aż tak wiekowych samochodów, ale co nowy, to nowy – mówi Paweł Jagiełło, prezes OSP Gomunice.

Samochód przyda się tym bardziej, że przez gminę przebiega droga krajowa nr 91, autostrada A1, a sama jednostka znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Obecnie OSP Gomunice liczy 50 członków, w tym również sporo młodzieży.

Samochód dla OSP w Gomunicach kosztował niemal 1 mln zł. Zakup był możliwy dzięki współpracy strażaków z samorządami i urzędami. - To była państwowe pieniądze, dofinansowanie z urzędu gminy, sponsorów – wylicza Paweł Jagiełło.