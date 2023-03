PGK Radomsko inwestuje w Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Spółka założyła fotowoltaikę i pompę ciepła. ZDJĘCIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku poinformowało o inwestycjach, które pozwolą zaoszczędzić energię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku. Zamontowane zostały tam panele fotowoltaiczne oraz pompa ciepła.

- Jesienią ubiegłego roku podjęliśmy decyzję, aby ograniczyć w schronisku zużycie energii czy też

dwutlenku węgla a tym samym ograniczyć koszty działalności schroniska. Schronisko było ogrzewane kotłem olejowym, a zdecydowaliśmy, by została tu zamontowana pompa ciepła i jednocześnie panele fotowoltaiczne – mówił Jarosław Ferenc, prezydent Radomska. - Panele zostały zamontowane na kojcach dla psów… Mamy w ten sposób produkcję ekologicznego prądu, który służy do zasilania ciepła. Cała inwestycja to ponad 138 tys. zł i myślę, że zwróci się w ciągu najbliższych sześciu lat. Pompa ciepła to 12 kilowatów, a panele fotowoltaiczne to 15 kilowatów.