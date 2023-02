Piękne stylizacje nauczycieli i samorządowców na studniówkach 2023 w Radomsku i powiecie. ZDJĘCIA

Studniówki Radomsko 2023. Piękne stylizacje nauczycieli i samorządowców

Sezon studniówkowy 2023 w Radomsku zakończony. Studniówka to wieczór bardzo ważny nie tylko dla maturzystów, którzy odliczają sto dni do matury. To także istotne wydarzenie dla nauczycieli, którzy tego dnia mogą cieszyć się razem ze swoimi uczniami i bawić do białego rana.

Perfekcyjne fryzury, makijaże, suknie i garnitury. Panie nauczycielki prezentowały się perfekcyjnie. W większości panie stawiały na kolor czarny ale były też kreacje, które przyciągały wzrok kolorem, wzorem na materiale czy ciekawym krojem.

Panowie dystyngowani, zazwyczaj w czarnych, klasycznych garniturach. Byli również panowie wyróżniający się z tłumu, którzy postawili na kratkę. To odpowiedni garnitur zarówno na spotkanie biznesowe, ale także na wyjście. Taki strój sprawia, że elegancka stylizacja nabiera luźniejszego charakteru a mężczyzna w takim stroju wygląda na pewnego siebie i na pewno zorientowanego w trendach.