Pieniądze na rozwój i promocję czytelnictwa w Radomsku. Książki trafią do szkół i przedszkoli

Pieniądze na rozwój i promocję czytelnictwa w Radomsku

Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie od Wojewody Łódzkiego przekazaną za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, na zakup nowości wydawniczych do przedszkoli oraz szkół podstawowych, realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wyposażenia bibliotek.

Dotacja w wysokości 21 tys. zł posłuży placówkom oświatowym biorącym udział w projekcie w działaniach na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa. Wsparcie finansowe otrzymają: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 (12 tys. zł) oraz Publiczne Przedszkola nr 4, 5 i 10 (po 3 tys. zł.).

Dotacja dla przedszkoli przeznaczona będzie na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo tj.: słuchanie bajek czytanych przez zaproszonych gości oraz zorganizowanie spotkania z twórcą literatury dziecięcej – zapoznanie z zawodem pisarza czy poety, zorganizowanie przeglądu recytatorskiego, inscenizacje utworu, wycieczki do drukarni i księgarni, dzień przynoszenia do przedszkola własnych albumów, baśni, bajek, encyklopedii dla dzieci itp., lekcje biblioteczne, wspólne czytanie i wykonywanie różnorodnych zadań nawiązujących do treści czytanego utworu, poznanie pracy bibliotekarza, a także organizacje wystaw.