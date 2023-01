Piotr Płoskoński z KBKS Radomsko drugi w Biegu Sylwestrowym we Wrocławiu

W sobotę, 31 grudnia, w parku Grabiszyńskim we Wrocławiu odbył się Bieg Sylwestrowy. Drugie miejsce zajął w nim Piotr Płoskoński, zawodnik Kolarsko-Biegowego Klubu Sportowego Radomsko.

- Bardzo się cieszę z tego podium, tym bardziej że bieg we Wrocławiu to jeden z większych biegów w Polsce. Do obu dystansów, na 5 i 10 km, zgłosiło sie prawie 600 zawodników. Moja kategoria wiekowa była najbardziej rozszerzona, bo M/50+ był mocno międzynarodowy – opowiada Piotr Płoskoński. - Wystartowali w nim zawodnicy m.in. z Hiszpanii, Libanu, Austrii, Niemiec, Belgii, Ukrainy, Białorusi, Francji, Czech i Polski. Hiszpan był siódmy, Austriak dziewiąty i Niemiec szesnasty. Mój wynik to 22:03 na ateście PZLA nie powala, bo założyłem sobie rozmienić 21:30, ale trasa nie należała do najszybszych.

W kategorii open pan Piotr był 21 na 179 zawodników na dystansie 5 km. - Traktuję to jako dobrą wróżbę na nadchodzący rok. Dodam jeszcze, że zarówno zwycięzca, jak i trzeci zawodnik w mojej kategorii to rocznik 69, a wiec biegacze co najmniej cztery lata młodsi – dodaje pan Piotr.