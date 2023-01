Podróż za jeden uśmiech, czyli zimowa wycieczka z Era Travel. ZDJĘCIA

Program „Podróży za jeden uśmiech” był bardzo różnorodny, a jego realizacja rozpoczęła się od zwiedzania Europejskiego Centrum Budo Dojo Stara Wieś. To unikatowy na skalę światową obiekt powstały zgodnie z kanonami architektury japońskiej. W rolę przewodników po Dojo wcielili się Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Michał Koski oraz pracownik Biura Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Radomsku Marcin Kwarta, którzy wprowadzili uczestników „Podróży za jeden uśmiech” w świat filozofii japońskiej architektury oraz symboliki tego miejsca. Już przed bramą Torii poczuć można było jego klimat – spokój i harmonię, skłaniające do wyciszenia, nabrania dystansu i podróży własnymi drogami ku doskonałości.

Architektura Dojo nawiązuje do tradycyjnego budownictwa Japonii. Znajdujące się tam ogrody pełne są kwitnącego wiosną Sakura, czyli drzewa i kwiatu wiśni, którego drobne, różowe kwiaty są symbolem Japonii. Warto zwrócić uwagę na ogrody skalne odpowiadajcie symbolice kamieni, ich stałości, niezmienności i wieczności. Każdy głaz ma podobny kolor, kształt i fakturę. Ważnym elementem otaczającym przestrzeń jest woda, która wprowadzając ruch i życie do ogrodu, symbolizuje wigor. Centralnym elementem ogrodów jest staw, który przedstawia prawdziwe lub mityczne jeziora lub morza. W Dojo - Star Wieś znajduje się „Słup Pokoju” z przesłaniem „Niech będzie pokój na ziemi”. Ideą pomnika jest zbliżanie ludzi do siebie, zarówno w globalnym wymiarze, jak i poprzez codzienną ludzką życzliwość i wzajemną tolerancję. Najważniejszym budynkiem Dojo jest sala treningowa, miejsce dla przedstawicieli wielu dyscyplin sportowych.