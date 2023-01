Podróżuj z Era Travel po powiecie radomszczańskim. Rezerwat Piskorzeniec. ZDJĘCIA

- Rezerwat ten znajduje się w gminie Przedbórz na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 „Ostoja Przedborska” PLH260004. Najlepiej dotrzeć do niego szlakiem pieszym, oznakowanym kolorem zielonym z Gór Mokrych. To około 3 kilometry wędrówki w jedną stronę lub od drogi Góry Mokre — Borowa to wędrówka 4 km do stawu Piskorzeniec co daje nam 8 km w dwie strony – zachęca Era Travel. - Idąc na drodze leśnej widać wiele tropów zwierząt, które informują o mieszkańcach lasu, których możemy spotykać podczas naszej wędrówki. Zbliżając się do stawów, mijamy ścieżkę edukacyjną informującą, co możemy zaobserwować w tamtym miejscu. Idąc groblą, dochodzimy do żeremi zbudowanych przez bobry, łatwy dostęp do tego miejsca stanowi fajną atrakcję dla każdego turysty.