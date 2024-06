Policjanci organizują w piątek ogólnopolską akcję „Prędkość”. Ostrożnie za kierownicą!

W piątek, 7 czerwca, odbędzie się ogólnopolska akcja "Prędkość". Podczas działań policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożone kontrole prędkości, nie tylko na terenie naszego województwa, ale i całego kraju. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących na problem nadmiernej prędkości, która jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

Podczas akcji "Prędkość" policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożone kontrole prędkości. Na drogi naszego województwa wyjadą radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wykorzystane będą ręczne mierniki prędkości i motocykle służbowe. W miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami drogowymi organizowane zostaną statyczne punkty kontroli prędkości.

- Kierowcy powinni pamiętać, że przekroczenie prędkości wiąże się z konsekwencjami w postaci mandatu i punktów karnych. W przypadku rażącego przekroczenia prędkości grozi również utrata prawa jazdy. Nadmierna prędkość to zagrożenie nie tylko dla nas samych, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że mandat karny to najniższy wymiar kary w porównaniu do sytuacji, gdy na drodze ginie człowiek.- przypominają policjanci.