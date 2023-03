Policjanci z Radomska radzą, jak ustrzec się przed kradzieżą roweru

Policyjne statystyki wciąż rosną w przypadki kradzieży jednośladów, głównie rowerów. Jak się okazuje, najczęstszym powodem jest zbyt słabe zabezpieczenie pojazdu lub zupełny jego brak. Policjanci apelują o ostrożność, by nie stwarzać okazji dla złodzieja, który tylko na to czeka.

Do kradzieży może dojść w każdym miejscu i o dowolnej porze. Jeśli myślimy, że na własnym podwórku nie musimy się martwić o pozostawiony rower, to nie do końca mamy rację. Przy otwartym ogrodzeniu również musimy pamiętać o solidnym przymocowaniu jednośladu, bądź zamknięciu bramy czy furtki. Dobrze jest wprowadzić nasz sprzęt do pomieszczenia, które należy zamknąć na klucz lub kłódkę - radzi asp. Agnieszka Kropisz z KPP w Radomsku.

Gdy mieszkamy w bloku, nie pozostawiajmy roweru na klatce schodowej. Balkon też nie jest najlepszym do tego miejscem. Warto sprowadzić go do piwnicy i tam zamknąć. Dodatkowym utrudnieniem dla złodzieja będzie przypięcie linką nawet w piwnicy czy garażu. Do częstych przypadków kradzieży jednośladów dochodzi również sprzed sklepu, baru, apteki czy innego obiektu, gdzie załatwiamy swoje sprawy.