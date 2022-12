Policjanci z Żytna zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o seryjne włamania. Grozi mu do 15 lat więzienia

Policjanci z Posterunku Policji w Żytnie zatrzymali 34-latka z gminy Gidle, który jest podejrzany o serię włamań i kradzieży na terenie kilku gmin.

Od lutego do września 2022 roku na terenie różnych gmin powiatu radomszczańskiego miało miejsce kilka włamań i kradzieży. Rabuś pokonywał zabezpieczenia drzwi i okien, po czym dostawał się do wnętrza różnych obiektów. Były to zakłady produkcyjne oraz prywatne posesje. Włamywacz interesował się głównie sprzętem i narzędziami budowlanymi. Nie pogardził też dystrybutorem do piwa czy leżakami plażowymi. Poszkodowani stracili w ten sposób ponad 80 000 złotych.

Sprawą zajęli się kryminalni z Posterunku Policji w Żytnie. Mając rozpoznanie na swoim terenie, zgromadzili szereg informacji, które pozwoliły na wytypowanie sprawcy i finalnie doprowadzenie go na salę sądową. 34-letni włamywacz usłyszał prokuratorskie zarzuty. Teraz mężczyzna odbywa 3 miesięczny areszt. Za powyższe dokonania grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.