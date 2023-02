Policyjna akcja "Bezpieczne Radomsko". Funkcjonariusze nałożyli 93 mandaty

15 lutego na drogach powiatu radomszczańskiego pojawiła się większa liczba patroli policyjnych. Policjanci prowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Mundurowi główną uwagę skupiali na: przekroczeniach dozwolonej prędkości, stanie trzeźwości kierowców, respektowaniu poprawnych zachowań względem niechronionych oraz agresji drogowej. Wynika to z faktu, iż rośnie liczba zdarzeń, co rażąco potęguje zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich uczestników dróg. Radomszczańskie policyjne statystyki wskazują, że zaledwie od początku 2023 roku doszło już do 6 wypadków, w których 8 osób zostało poszkodowanych, w tym 3 poniosły śmierć na miejscu.

W całodniowych działaniach udział wzięło w sumie 26 funkcjonariuszy z 6 powiatów garnizonu łódzkiego, którzy przeprowadzili 140 kontroli drogowych.

Policjanci ujawnili oni ogółem 141 wykroczeń, z czego aż 105 to przekroczenia dozwolonej prędkości. W ramach akcji mundurowi wypisali 93 mandaty karne, a w 4 przypadkach sporządzili dokumentację do sądu. Jeden z kierowców jeździł pod wpływem alkoholu - wylicza asp. Agnieszka Kropisz z KPP w Radomsku.

Czytaj też: