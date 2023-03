Policyjna lekcja bezpieczeństwa w sieci w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

Dzień Bezpiecznego Internetu. Spotkanie w ZSDiOŚ w Radomsku

Dzień Bezpiecznego Internetu przypada w lutym, ale jego obchody policja realizuje do końca marca. W ramach tej ważnej inicjatywy policjanci z Radomska 20 marca wzięli udział w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest do 2005 roku. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększanie świadomości zagrożeń, jakie czyhają na nas w sieci. Najbardziej podatne w tym zakresie są dzieci i młodzież. Doświadczenie pokazuje, że spędzają one coraz więcej wolnego czasu w świecie wirtualnym. Powoduje to zatracenie granic pomiedzy rzeczywistoscią a iluzorycznym pięknem obrazu i dźwięku z ekranu.

Uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku kolejny rok mieli okazję uczestniczyć w szkolnych obchodach tego ważnego dnia. W spotkaniu udział wzięli również radomszczańscy policjanci, którzy przypomnieli młodzieży o odpowiedzialności prawnej za popełniane czyny karalne i przejawy demoralizacji, również te popełniane online.