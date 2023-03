Powitanie wiosny na rowerach w Radomsku... z ekipą Rowerowo.pl. ZDJĘCIA

Powitanie wiosny na rowerach w Radomsku

Powitanie wiosny na rowerach z ekipą Rowerowo.pl to już w Radomsku tradycja. Tym razem rowerzyści spotkali się w sobotę (25 marca), by razem ruszyć na pierwszą wiosenną wycieczkę po Radomsku i okolicach. - Choć mijająca zima w okazała się bardziej jesienna niż zimowa, nadchodzącą wiosnę wypada przywitać okazale i kolorowo - przekonuje organizator mini rajdu Marcin Pachniewicz .

Tradycyjnie uczestnicy rowerowego powitania wiosny spotykali się przy fontannie w centrum miasta (Plac 3 Maja). Po omówieniu spraw organizacyjnych, ruszyli barwnym rowerowym peletonem przez nasze miasto, do miejsca w którym pożegnają zimę. Trasa wycieczki wiedzie ulicami: Reymonta, Żeromskiego, Mineralną, Wyszyńskiego do ścieżki rowerowej, którą dalej rowerzyści pojadą do Suchej Wsi, a następnie lasami do Klekowca i dalej na Topisz.

W ramach imprezy zaplanowano palenie i topienie Marzana (męski odpowiednik Marzanny), symboliczne ognisko nad rzeką i pieczenie pierwszych wiosennych kiełbasek.