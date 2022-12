Pozbądź się śniegu i sopli. Policjanci przypominają o obowiązkach i ostrzegają przed karami

Policjanci z Radomska przypominają o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą zima. Lód i śnieg są zagrożeniem nie tylko na drodze. Biała gruba pokrywa na dachu domu i zwisające ostre sople lodu mogą uszkodzić pojazd lub zranić przechodnia.

Obowiązek utrzymania posesji w należytym porządku jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy. Wynika to między innymi z ustawy "Prawo budowlane", które mówi o konieczności utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, zapobieganiu przeciążenia konstrukcji, w tym między innymi przez zalegający śnieg.

Niemniejszym zagrożeniem są zaśnieżone chodniki. Ukryta warstwa lodu pod białą warstwą puchu stanowi niebezpieczną pułapkę dla przechodniów. O obowiązku oczyszczania chodnika na wysokości swojej posesji mówi ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń "Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (...)" winien się liczyć z karą grzywny nawet do 1500 złotych. Gdy dojdzie do zdarzenia na terenie posesji, wówczas właściciel lub zarządca może ponieść również odpowiedzialność cywilnoprawną.