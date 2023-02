Pracowity weekend METPRIM Volley Radomsko. Siatkarze grają w Skierniewicach, siatkarki w Drużbicach. ZDJĘCIA

Siatkarze Volley Radomsko zagrają w niedzielę, 19 lutego, w Skierniewicach. Będzie to mecz charytatywny dla Natalii Karkucińskiej. Gospodarze turnieju skompletowali zespół: SKIERNIEWICKI WĘGIEL+ Gwiazdy Skierniewickiej Ligi Siatkówki, natomiast do drużyny Volley Radomsko dołączy Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa.

Grają siatkarze METRPRIM Volley Radomsko

Kolejny etap to runda finałowa, która zostanie rozegrana w dniach 31 marca – 2 kwietnia. Gospodarzem trzydniowego turnieju finałowego będzie zwycięzca rundy zasadniczej. Obecnie liderem ligi jest Volley Radomsko (21 pkt.), ale Volley Team Żychlin (18 pkt.) ma do rozegrania zaległy mecz i lepszy bilans setów.

Zespoły, które w finale zajmą I i II miejsce zostaną zgłoszone do Polskiego Związku Piłki Siatkowej do wzięcia udziału w ogólnopolskich eliminacjach o II Ligę Mężczyzn. Te eliminacje odbędą się dwuetapowo: półfinały o wejście do II Ligi zostaną rozegrane w dniach 14 – 16 kwietnia, natomiast finały o wejście do II Ligi w dniach 28 – 30 kwietnia.