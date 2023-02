Projekt Vademecum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku

51 uczniów z klas pierwszych liceum i technikum w ZSP 1 w Radomsku wzięło udział w teście sprawdzającym znajomość łacińskich wyrażeń, zwrotów i sentencji. Mistrzyniami Vademecum Anno Domini 2023 zostały ex aequo: Amelia Jankowska i Natalia Łoś z klasy I lmb mundurowej. Wicemistrzynie to także licealistki: Amelia Januszewska I lmb i Martyna Wieczorek I lma. Nagrodą jest ocena z przedmiotu wskazanego przez ucznia i skorzysta z niej aż 24 uczestników. Język polski i historia to przedmioty, spośród których wybierano najczęściej.