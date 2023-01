Przebudowa ulicy 11 Listopada w Radomsku prawie zakończona. Można jeździć

Prace obejmowały przede wszystkim remont nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Gen. Stanisława Maczka, chodnika od ul. Krasickiego do wysokości zjazdu na teren zakładów FAMEG oraz na odcinku od ul. Prusa do ul. Ks. Kościowa. Ponadto wybudowana została nowa linia energetyczna oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi i oprawami oświetleniowymi. Doświetlono także 3 przejścia dla pieszych.

Na realizację tej inwestycji Miasto Radomsko pozyskało środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 600 000 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 283 050 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 2,7 milionów zł.