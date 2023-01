Przyrost naturalny w Radomsku. Od prawie 30 lat na minusie, choć 2022 rok nieco lepszy

Mieszkańców Radomska wciąż ubywa, a jedną z przyczyn jest ujemny przyrost naturalny. Nie inaczej było w 2022 roku, gdy okazało się, że radomszczan jest mniej o 293 osoby. Zarejestrowano bowiem tylko 916 urodzeń oraz 1209 zgonów.

Ta tendencja jest widoczna niemal od 30 lat. W połowie lat 90. XX wieku okazało się, że w Radomsku więcej ludzi umiera niż przychodzi na świat. Statystyki nie były jednak jeszcze tak porażające. W 1995 roku przyrost naturalny wyniósł – 20 osób (562 urodzenia i 582 zgony). W kolejnych latach nie przekroczył 100 (w 1996 roku było -22, w 1997 tylko -19, ale już w 1998 roku -71, by w 1999 roku wynieść -39).

XXI wiek nie był już dla naszego miasta tak łaskawy, a lata 2000-2009 zwiastowały początek problemów. Rok 2000 przyniósł przyrost naturalny -126. Pewnym uspokojeniem był kolejny rok, w którym przyrost naturalny to -41. Ale już kolejne lata powinny napawać niepokojem. Rok 2002 to przyrost -98, rok 2003 to przyrost -96. Rok 2004 to historyczna data, bowiem po raz pierwszy Radomsko zanotowało przyrost naturalny, który przebił „setkę”, było to -128. Urodziło się wówczas 405 dzieci, zmarły 533 osoby.