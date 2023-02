PSP 4 w Radomsku zaprasza dzieci i rodziców na Dzień Otwarty

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku zaprasza dzieci i rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się w środę, 15 lutego, o godz. 17.

- W trakcie spotkania będzie można poznać naszą szkołę, nauczycieli, zwiedzić klasy oraz miejsca do zabawy i odpoczynku. Poczuć atmosferę Reymontówki na Bugaju – zachęca PSP 4 w Radomsku.

Rodzice, zainteresowani tym, by ich dziecko uczyło się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku, będą mogli zapisać je do „zerówki” i do pierwszej klasy.