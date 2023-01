Radny Rafał Dębski o kontroli PGK Radomsko: skierowałem sprawę do sądu administracyjnego. ZDJĘCIA

Skierowaniem sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zakończyły się próby uzyskania informacji o działalności miejskiej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku. Sprawę do WSA skierował radny miejski Rafał Dębki (KO), który poinformował o tym w poniedziałek, 2 stycznia, podczas konferencji prasowej.

- Po raz pierwszy udałem się do PGK Radomsko we wrześniu ubiegłego roku. Podczas tej kontroli spotkałem się z oporem ze strony prezesa Zbigniewa Rybczyńskiego i nie uzyskałem dokumentów, o które prosiłem. Umówiliśmy się jednak, że w ciągu kilku dni te dokumenty zostaną do mnie przekazane w formie elektronicznej lub papierowej. Prezes nie wywiązał się z deklaracji. W zamian, do biura rady miejskiej przekazał dokument, który szkaluje moją osobę (pismo w załączeniu w galerii zdjęć) – opowiadał o swoich przejściach z PGK Rafał Dębski. - 7 listopada, w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej wysłałem siedem konkretnych pytań dotyczących działalności spółki, m.in. umowy o dostarczanie opału do spółki. Ze względu na to, że spółka podniosła koszty ogrzewania, a w zasadzie przeniosła je na mieszkańców. Dokumenty dostałem w szczątkowej ilości. Więc 27 listopada po raz kolejny wystąpiłem do PGK , składając wniosek po udzielenie informacji publicznej. Zadałem 17 pytań.