Radomsko bez smogu. Zmiany w regulaminie dotacji do wymiany kotłów. ZDJĘCIA

Członkowie zespołu ds. walki ze smogiem w Radomsku spotkali się w środę, 1 lutego. Mówiono m.in. o zmianach w regulaminie programu Radomsko bez smogu.

- W tym roku mijają trzy lata trwania programu Radomsko bez smogu. To oznacza, że ten program w tym roku się zakończy. Mam jednak zapewnienie od prezydenta miasta, że znajdą się środki na dalszą działalność – mówiła Marzanna Proszowska, naczelnik wydziału ochrony środowiska w urzędzie miasta w Radomsku.

Dlatego członkowie zespołu zastanawiają się nad wprowadzeniem zmian w regulaminie programu. Chodzi np. o zapis stwierdzający, że jeśli w ulicy znajduje się gazociąg, jej mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie do wymiany pieca tylko na gazowy… - Są jednak problemy, bo gazownia nie robi przyłączy. W takiej sytuacji są mieszkańcy m.in. Wyszyńskiego, Ciepłej, Narutowicza, osiedla Mickiewicza. Jeśli chcieliby uzyskać dofinansowanie do innego źródła ogrzewania niż gazowe, to nie mogą tego zrobić, bo uniemożliwia im to regulamin – wyjaśniała Marzanna Proszowska.