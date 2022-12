Radomsko. Budżet powiatu na 2023 rok uchwalony. 40 mln zł na inwestycje. Co planuje powiat?

Rada powiatu w środę (21 grudnia) przyjęła budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok. Mimo że pojawiły się zastrzeżenia do kształtu budżetu, "za" jego uchwaleniem zagłosowało 18 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Jak przyznaje skarbniczka powiatu Magdalena Jędrzejczyk, to był najtrudniejszy budżet od 20 lat i został on skrojony na miarę możliwości finansowych samorządu. Dochody zaplanowano na 169.765.876 zł, wydatki – na 177.765.876 zł.

- Po raz pierwszy będzie to budżet z deficytem, co nas bardzo smuci - mówi Magdalena Jędrzejczyk. - Na pewno w przyszłym roku przyjdzie nam się wciąż mierzyć z kryzysem finansowym i rosnącą inflacją. Zamierzamy podejmować działania mające na celu ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej.

W budżecie na tę chwilę zaplanowane są tylko podwyżki związane z podniesieniem najniższej krajowej. Będzie to koszt 800 tys. zł. Skarbniczka zapewnia jednak, że priorytetem dla zarządu będzie szukanie funduszy na podwyżki również dla pozostałych pracowników starostwa i innych jednostek organizacyjnych podległych powiatowi, tak by zapobiec spłaszczeniu wynagrodzeń.