Radomsko. Drogówka rozpoczęła akcję "Kierujący - pieszy". Policjanci nałożyli już 60 mandatów. Kiedy kolejne kontrole?

Policjanci drogówki KLPP w Radomsku od 9 lutego uczestniczą w wojewódzkich działaniach pn. "Kierujący - pieszy". Mają one na celu monitorowanie wzajemnych zachowań tych uczestników na drodze i poprawę stanu bezpieczeństwa.

Już po pierwszym dniu działań mundurowi nałożyli 60 mandatów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym, w tym 5 za naruszenia przepisów w rejonie przejść dla pieszych - asp. Agnieszka Kropisz

Jak podkreśla policjantka, zarówno kierujący, jak i piesi mają do siebie nawzajem wiele zastrzeżeń, ale wystarczy przestrzegać przepisów i zabierać zdrowy rozsądek w drogę, by wszyscy na tym skorzystali. Niechronieni powinni pamiętać, że są tym najsłabszym ogniwem na drodze i to właśnie oni ponoszą najcięższe konsekwencje wypadków. Zdarza się, że nieprawidłowo przechodzą przez jezdnie, np. w miejscu niedozwolonym lub w ostatniej chwili wbiegają przed nadjeżdżający samochód. W obecnych zimowych warunkach stwarza to ogromne zagrożenie dla nich samych jak i pozostałych uczestników.