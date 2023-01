Radomsko. Liczba bezrobotnych rośnie. Urząd pracy podzielił fundusze na 2023 rok

Bezrobocie w Radomsku

W styczniu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku powoli rośnie. To tendencja, która powtarza się co roku. Mimo tego Renata Koska, dyrektor PUP, zapewnia, że sytuacja na radomszczańskim rynku pracy jest dobra. M. in. te analizy były tematem posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się we wtorek (24 stycznia), w starostwie powiatowym w Radomsku. Na koniec grudnia w PUP zarejestrowanych było 1591 osób, dziś to 2090.