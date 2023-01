Radomsko. Łódzkie wspiera sport. Wicemarszałek Zbigniew Ziemba o nowym naborze w programie „Infrastruktura sportowa Plus”

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku mówił w czwartek (19 stycznia) o nowym naborze w programie „Infrastruktura sportowa Plus”. Nabór już trwa. A do rozdysponowania jest w tym roku aż 10 mln zł. Samorządy mogą się starać o dotacje na budowę i modernizację hal sportowych i boisk, krytych pływalni, obiektów lekkoatletycznych, kortów tenisowych i strzelnic. Wnioski można składać do 10 lutego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Departamencie Sportu i Edukacji.

Zobacz film z briefingu: