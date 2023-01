Radomsko. Zmiany w budżecie i dotacje na renowację zabytków na nadzwyczajnej sesji

W środę, 11 stycznia, podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta Radomska podjęto decyzję o zmianach w uchwale budżetowej miasta na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zwiększono dochody budżetowe o 1 322 278,86 zł oraz zwiększono wydatki o 4 234 417,14 zł. Zmiany dotyczyły m.in. inwestycji prowadzonych w Miejskim Domu Kultury oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 6. Dochody bieżące wzrosły o 919 646,99 zł, a dochody majątkowe o 402 631,87 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 2 591 766,17 zł, a wydatki majątkowe o 1 642 650,97 zł.

Podjęto również uchwałę, dzięki której Radomsko będzie mogło wnioskować o dodatkowe dotacje na renowację zabytków.

Do 20 stycznia można składać wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zasady i tryb postępowania w sprawie dotacji uchwalono właśnie na nadzwyczajnej sesji. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta pod numerem tel. 44 685 44 77.