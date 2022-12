Radomsko zwiększy dotację dla żłobków? Propozycja radnych: z 390 zł do 800 zł

Propozycja radnych, jak twierdzą, ma pomóc w zatrzymaniu młodych w ludzi Radomsku i sprawić, by w mieście żyło się im łatwiej. Zwracają też uwagę na sytuację demograficzną.

- Do każdego dziecka przebywającego w prywatnym żłobku miasto dokłada 390 zł miesięcznie. To zdecydowanie za mało. Uważamy, że Miasto powinno podnieść dopłatę tak, aby wspólnie z dopłatą realizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 400 zł, pokrywała ona całość pobytu kosztów dziecka w żłobku – argumentuje Łukasz Więcek.

Jak wyjaśnia Łukasz Więcek, radny miejski PO, obecnie opłaty w radomszczańskich żłobkach to ok. 1300 zł miesięcznie.

Radomsko zwiększy dotację dla żłobków w mieście? Taką propozycję zgłaszają radni miejscy PO, którzy na najbliższej sesji, w środę 21 grudnia, przedstawią projekt uchwałę w tej sprawie. Obecnie miasto dopłaca żłobkom 390 zł miesięcznie za dziecko. Radni chcą, by było to 800 zł. Tym samym opłata za żłobek byłaby dla młodej rodziny jedynie symbolicznym obciążeniem.

- Radomsko się wyludnia. Wielu młodych ludzi nie wiąże przyszłości z naszym miastem. W 2021 roku Radomsko zanotowało 312 urodzeń oraz 1303 aktów zgonu. W obliczu dramatycznej sytuacji demograficznej, celem numer jeden władz samorządowych powinno być wspieranie młodych ludzi, którzy chcą zakładać rodziny i być aktywni zawodowo – można przeczytać w uzasadnieniu uchwały.

Dodajmy, że w Radomsku nie ma publicznego żłobka, działa za to ponad 10 prywatnych prywatnych, które zajmują się ok. 130 dzieci.

Propozycja radnych kosztowałaby budżet miasta ok. 600 tys. zł. Dopłata miałaby obowiązywać od 1 marca przyszłego roku. Pierwszy raz radni zgłosili swój pomysł kilka dni temu, podczas obrad komisji budżetowej. Wówczas chcieli, by ta kwota została wpisana do projektu budżetu. Pomysł nie znalazł jednak uznania większości radnych. Teraz projekt uchwały będzie głosowany na sesji rady miejskiej.