Radomszczańskie serduszko i światełko do nieba na finał WOŚP 2023 w Radomsku. Ile pieniędzy zebrano? ZDJĘCIA, FILM

Radomszczańskie serduszko i światełko do nieba na finał WOŚP 2023 w Radomsku

Światełko do nieba , czyli pokaz laserów, zakończyło 31. finał WOŚP 2023 w Radomsku. Nieco wcześniej zmotoryzowani na miejskim placu targowym ułożyli radomszczańskie serduszko dla WOŚP. Była to inicjatywa Artura Kępy, który wykonał również zdjęcia "serducha" z drona (zobacz galerię zdjęć). Pierwsze takie serce ułożyli rok temu strażacy, kolejne... za rok.

Tuż po godzinie 20 sztab WOŚP działający w MDK w Radomsku podał kwotę, którą udało się zebrać podczas niedzielnego finału. To 126 124,29 zł. To suma pieniędzy zebranych przez wolontariuszy oraz pozyskanych m. in. z loterii i sprzedaży gadżetów. Jak zaznacza, Aneta Bus, koordynatorka WOŚP w Radomsku, nie jest to jeszcze ostateczna kwota, jaką zebrał sztab. Doliczyć do niej trzeba chociażby pieniądze zebrane w e-skarbonce.

