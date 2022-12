Remont sali widowiskowej MDK w Radomsku. W oczekiwaniu na nowe fotele. ZDJĘCIA

Całe życie człowiek się uczy, a nauka z tego przedsięwzięcia płynie tak, że milczenie jest złotem. Projekt ma być zakończony do końca marca i tak będzie. Natomiast ja wcześniej łudząc się, pozwoliłem sobie na wypowiedzi, że remont uda się zakończyć wcześniej - wspomina dyrektor MDK w Radomsku. - Myśleliśmy o wrześniu, potem o Sylwestrze. A tymczasem trzy przetargi nie zostały rozstrzygnięte.

Jak zapowiada dyrektor MDK, prace remontowe w sali widowiskowej firma zakończy do końca roku. Problemem są tylko fotele. - Ogłoszony jest kolejny przetarg już tylko na zakup i montaż 485 foteli. Chcę, żeby bo były wygodne fotele, żeby sala była estetyczna na miarę XXI wieku. Mam nadzieję, że do końca roku podpiszemy umowę. Mamy nowe zawodowe oświetlenie, dokupiliśmy nagłośnienie... z niecierpliwością czekam, kiedy będziemy mogli to wszystko uruchomić. - mówi Krzysztof Zygma.