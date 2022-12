Rowerem do 36 km od Radomska. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Trasy rowerowe z Radomska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Radomska, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,29 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 217 m

Suma zjazdów: 211 m

Erytryn poleca trasę mieszkańcom Radomska

Listopadowy wypad do polskiego schronu bojowego z 1939 r oraz na hałdę po dawnej kopalni rud żelaza "Barbara"

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,81 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 1 511 m

Suma zjazdów: 1 574 m