Samorządowcy z Radomska i powiatu na Spotkaniu Opłatkowym Województwa Łódzkiego. ZDJĘCIA

- Udało nam się zachować człowieczeństwo i to, co najważniejsze – miłość do drugiego człowieka, do ludzi, którzy musieli uciekać z własnych domów, z kraju ogarniętego wojną, by u nas, w Polsce szukać ratunku – mówił Grzegorz Schreiber. - Marszałek województwa życzył samorządowcom i wszystkim mieszkańcom Łódzkiego przede wszystkim pokoju, by mogli realizować swoje plany i marzenia.