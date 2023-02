Schronisko dla Zwierząt w Radomsku zachęca do adopcji z okazji Dnia Kota. ZDJĘCIA

W najbliższy piątek, 17 lutego, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. Przy tej okazji do adopcji mruczka zaprasza Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku.

- Już za parę dni będziemy obchodzić Światowy Dzień Kota, a każdy właściciel koteczka zgodzi się z tym, że to najwspanialsze mruczusie na świecie, jedyne w swoim rodzaju, cudowne i przekochane zwierzęta. Przy okazji nadchodzącego święta chcielibyśmy Was zachęcić do podjęcia odpowiedzialnej decyzji o adopcji zwierzaka. Najwspanialszego przyjaciela można znaleźć właśnie u nas w schronisku – zapraszają pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku.